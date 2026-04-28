«Единая Россия» обратилась к президенту с предложением реструктурировать бюджетные кредиты регионов в 2026 году

«Люди говорят о возросшей финансовой нагрузке на региональные бюджеты. У регионов есть старые долги, с которыми надо рассчитываться. Возврат этих кредитов беспокоит и тех, кто непосредственно работает в органах власти на этом направлении, и простых граждан. Уверен, эта тема в нашей Народной программе должна быть обязательно отражена в конкретных предложениях. Защита региональных, местных бюджетов должна «красной линией» пройти через программу «Единой России», потому что без этого наши регионы, муниципалитеты развиваться просто не смогут», — пояснил Владимир Якушев.

В качестве первоочередного решения «Единая Россия» выходит с предложением к президенту.

«Мы приняли обращение о возможности переноса на более длительный срок возврата 100-миллиардной задолженности по кредитам регионов, непогашении этой суммы в текущем году», — подчеркнул Владимир Якушев.

В свою очередь, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что поддержка регионов — основополагающая часть Народной программы «Единой России». По решению Президента ранее регионы получили возможность списания двух третей бюджетных кредитов при условии, что высвободившиеся средства пойдут на решение социальных вопросов. Решение законодательно обеспечила партия.

«Единая Россия заботится о мерах социальной помощи для жителей и развитии нужной им инфраструктуры, в том числе на уровне регионов. Предложение, родившееся при работе над новой Народной программой, направлено на расширение их ресурсов в этой сфере, смягчение финнагрузки бюджетов субъектов. Это поможет им избежать дополнительных заимствований и роста затрат на обслуживание долга. И самое главное, исполнять социальные обязательства в полном объеме, обеспечивать позитивную динамику развития на местах. На это, несомненно, рассчитывают наши граждане. Президент к настоящему времени уже поддержал идею и в выступлении в Петербурге призвал Правительство и законодателей предпринять необходимые действия. Не вызывает сомнений, что так это и будет сделано. Социальная миссия Партии будет продолжаться в каждом измерении», - прокомментировал член Генсовета «Единой России», сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов.

В 2026 году регионам предстоит вернуть порядка 103 миллиардов рублей. При этом регионы должны исполнять взятые на себя обязательства. Решение единогласно поддержали депутаты фракции.