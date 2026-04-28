Дорожные работы с полным перекрытием двух съездов на развязке КАД с Пулковского шоссе перенесли по погодным условиям

«В связи с неблагоприятными погодными условиями работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия выполняемые с полным перекрытием движения автомобильного транспорта на съезде №7 (в направлении из Санкт-Петербурга, с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД) и съезде №8 (с внешнего кольца КАД на Пулковское шоссе в направлении станции метро «Московская») перенесли на период с 20:00 27 апреля до 8:00 29 апреля» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«На работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия погодные условия не влияют, поэтому они были выполнены в заявленные ранее сроки» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.