Нацпроект дает новый импульс внутреннему туризму в России

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил: «В России уверенно набирает обороты автомобильный туризм, что становится особенно заметным во время майских праздников. Важно, чтобы дороги к местам отдыха и достопримечательностям были комфортными и безопасными. Для этого в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планомерно проводим работу по обновлению маршрутов, ведущих к уникальным природным, архитектурным и историческим местам».

Благодаря этой масштабной работе формируются новые туристические маршруты, возобновляются некогда популярные и развиваются существующие. Среди обновляемых дорог — исторически сложившиеся и современные маршруты к природным комплексам, памятникам архитектуры, историческим достопримечательностям и святыням.

В Ленинградской области в 2026 году продолжается реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». В его рамках запланированы масштабные работы по ремонту дорог, в том числе тех, что ведут к туристическим объектам, святыням и памятным местам, связанным с подвигом советского народа в годы Великой Отечественной войны. Как отметили в комитет по дорожному хозяйству региона, особое внимание уделят маршрутам, по которым жители и гости региона добираются до значимых исторических точек. В программу включено 15 таких объектов – их приведут в нормативное состояние поэтапно в течение нескольких лет.

В целом по России число внутренних туристических поездок за январь — февраль 2026 года увеличилось на 2,6% по сравнению с 2025 годом. Это подтверждает растущий интерес к внутреннему туризму и эффективность принимаемых мер.