К 2030 году – 100% газификация

В обсуждении участвовали ведущие СМИ Ленобласти. Были рассмотрены текущие результаты программ газификации, проблемные вопросы и планы дальнейшего расширения доступа к природному газу в населенных пунктах области.

Открывая встречу, Александр Дрозденко подчеркнул стратегическое значение газификации для повышения качества жизни жителей и развития территорий Ленинградской области. Еще четыре года назад Ленобласть была отстающей по темпам газификации и догазификации, сейчас это отставание не просто ликвидировано – регион лидирует на Северо-Западе. Подписана беспрецедентная – самая большая в стране – программа с Газпромом на ближайшую пятилетку.

«Учитывая сложности сегодняшнего дня, мы все-таки сохранили эту программу. Задача стоит к 2030 году выйти на 100% газификацию там, где есть техническая возможность», – подчеркнул губернатор.

На январской встрече Александра Дрозденко с главой «Газпрома» Алексеем Миллером было отмечено, что предыдущая программа газификации Ленобласти 2021–2025 гг. была исполнена в полном объеме. В частности, в прошлом году газ был подведен примерно к 18 тысячам домов в регионе, а всего по программе уже подключено более 36 тысяч домовладений, и планируется не снижать темпов.

Важный аспект – перевод котельных на природный газ. Сергей Морозов сообщил, что в следующую пятилетку планируется продолжить подключение домов и перевести на природный газ десятки котельных. Уже определен список из 53 объектов, и в перспективе их число может приблизиться к сотне.

Губернатор подчеркнул, что размер субсидий на газификацию в регионе пересматривать не планируется. Действующие выплаты позволяют покрыть основные расходы на подведение газа и частично на покупку оборудования. Максимальная субсидия в размере 300 тысяч рублей предусмотрена для ветеранов, инвалидов, участников Великой Отечественной войны, а также для участников специальной военной операции и их семей. Для других льготных категорий предусмотрена поддержка в размере 201 тысячи рублей, а для остальных жителей — 180 тысяч рублей, если площадь дома не превышает 200 кв. метров.

Средняя стоимость подключения к газу в регионе по итогам прошлого года составила около 176 тысяч рублей, что соответствует действующим мерам поддержки.

Также обсуждалось расширение участия садоводческих товариществ в программе догазификации. Александр Дрозденко отметил, что садоводства могут подключаться к программе, если они расположены в границах уже газифицированных населенных пунктов. Если СНТ находится вне населенного пункта, затраты на его газификацию в бюджетные планы «Газпрома» не включаются – пока. Газ доводится до границ участка за счет «Газпрома», а работы внутри участка оплачивает собственник. Компенсации из областного бюджета предусмотрены только для единственного жилья гражданина, где он проживает не менее года.

На данный момент в Ленинградской области насчитывается 243 садоводства, которые соответствуют условиям программы, и подключение будет проходить постепенно. Сергей Морозов добавил, что в программу уже включены около 9 тысяч участков, а подано порядка 1500 заявок. Программа реализуется с 2024 года по поручению президента и продолжает развиваться.

Есть важная ремарка: пока не наберется 30% заявок от жителей населенного пункта, «Газпром» тянуть газ не начнет, так что заявки на газификацию надо подавать активнее.

Екатерина Дзюба