Награды героям

На церемонии выступили руководитель Ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Историк, военный комиссар г. Гатчины Александр Кириллов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира г. Коммунара Алексей Дудин. Слова соболезнований родным погибших героев прозвучали от лица администрации Гатчинского округа

За мужество и героизм, проявленные на фронте, участник специальной военной операции Сергей Браилов награжден медалью «За отвагу».

За своих погибших героев награды получили родные бойцов – жены, матери, дети, сестры.

Орденом Мужества посмертно награждены:

- Королев Олег Андреевич,

- Ржанов Иван Андреевич,

- Стрешнев Александр Рафаилович,

- Бучукин Сергей Андреевич,

- Неклюдов Юрий Анатольевич,

- Местиляйнен Сергей Александрович,

- Строганов Алексей Юрьевич.

Медалью «За отвагу» посмертно награждены:

- Ковалев Константин Константинович,

- Булюсин Олег Валентинович,

- Манетов Павел Александрович,

- Ахлестов-Барышев Иван Николаевич.

Каждой семье Отец Алексей вручил поминальную грамоту о том, что храм святого равноапостольного князя Владимира берет на себя обязательство по молитвенному поминовению воина, отдавшего свою жизнь за веру и Отечество. Память героев почтили минутой молчания. Сотрудники фонда «Защитники Отечества», гатчинской администрации, военкомата побеседовали с близкими погибших и предложили помощь и поддержку.