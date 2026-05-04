Дмитрий Батыгин — дружинник и тренер

КАК В ДНД ПРИХОДИТ МОЛОДЁЖЬ

Пять лет назад, после окончания техникума водного транспорта в Шлиссельбурге, Дмитрий устроился техником на предприятие в Отрадном и пришёл в ДНД «Легион» добровольцем. Тогда он хотел одного — помочь родному Отрадному стать чище и безопаснее.

Интерес к добровольчеству у молодого человека возник в патриотическом клубе «Ирбис», куда ходил его младший брат. Там-то он и встретил своего будущего командира, который позвал его в дружину.

— Командир отрадненского отделения ДНД «Легион» Владимир Савенков предложил участвовать в массовых мероприятиях, и я согласился, — вспоминает Дмитрий. — Со временем у нас сформировалась отличная команда, стало получаться. О каких-то „бонусах“ даже не думал: мне нравится эта деятельность. Чувствуешь себя нужным, особенно когда слышишь слова благодарности от жителей.

С его появлением дружина получила второе дыхание. К «движению сильных» потянулась молодёжь. Сам Дмитрий дорос до заместителя командира отделения, а за ним закрепили отряд новичков «Юный друг дружинника».

По словам уже опытного борца за общественный порядок, работу дружинников мало кто замечает, но если бы их не было, все бы сразу обратили на это внимание. «Сложных ситуаций с местными жителями практически не случается — в небольшом городе через два рукопожатия все друг друга знают. Всегда можно договориться и урегулировать конфликт, — отмечает отрадненский дружинник. — Но если вдруг понадобится помощь, полиция тут же подключается».

ОТ ХОББИ — К ПРОФЕССИИ МЕЧТЫ

Три года назад Дмитрий увидел в интернете набор наставников в спортивную школу по лазертагу. Откликнулся — и его приняли. Руководитель спортивной школы, президент федерации фиджитал-спорта Ленинградской области Александр Чирко стал его личным наставником.

Сначала тренировался сам, потом набрал группы взрослых и детей, которые тоже загорелись этим видом спорта — в позапрошлом году лазертаг закрепил этот статус официально. А затем начались соревнования по фиджитал-спорту.

— Всероссийский фиджитал-спорт — это направление в спорте, которое объединяет физическую активность и цифровые технологии. Другими словами — слияние компьютерных игр и спорта, — объясняет тренер.

Сегодня в его ведении десять команд (делятся по возрастным категориям), две из них — взрослые. Дети занимаются с шести лет. Часто получается так: ребёнок увлекается, рассказывает родителям — и мама с папой тоже приходят в команду.

— О себе как о тренере могу сказать: строгий, но справедливый, — улыбается Дмитрий.

РАБОТА, СПОРТ И ПОРЯДОК

— Никогда не пропускайте разминку. Постоянно повышайте уровень игры, тренируйте память и запоминайте расположение объектов. Не стесняйтесь задавать вопросы. И главное — всегда берите хорошие моменты даже из поражения! — советует Дмитрий Батыгин новичкам.

Кстати, следовать этим правилам можно не только в лазертаге, но и в жизни. Его график — для супергероев: основная работа пять дней в неделю с 8 утра до 16 часов, по вечерам — тренировки по 2–3 часа четыре раза в неделю плюс соревнования по выходным.

Супруга Юлия поддерживает мужа — сама какое-то время была участницей команды и международной Лиги спортивного лазертага. Дмитрий уверен: доброволец всегда должен быть в отличной физической форме. В дружине он был старшим инструктором по военной подготовке. А лазертаг, который поначалу знал только как «военный» вариант, стал делом жизни.

Дмитрий уже имеет статус судьи в фиджитал-спорте. Киберспортсмен мечтает сделать своё увлечение основной профессией, но для этого необходимо получить дополнительное образование.

Своим примером вдохновлять других — вот его путь. Проявлять активную жизненную позицию, а не быть «диванным критиком». И это касается всего: работы, добровольчества, спорта. Хочется верить, что такой колоссальный труд непременно приведёт к успеху. Сколько всего впереди, когда тебе всего 24 года.

Юлия ТЕТАРСКАЯ

Фото спортивной школы лазертага «Топ Ган»