Гатчинцы завоевали бронзу на «Кибердроме»

Победителем стала сборная команда «КизилИ» Группы компаний «Беспилотные системы» из Удмуртской Республики. Второе место заняла команда «АлтынБАС» АО «Казанский вертолетный завод» из Республики Татарстан, третье — сборная Ленобласти «Квадро 9» + «Флагман 9» АО «ПО “Баррикада”» и АО «ОДК-Сервис» из Ленинградской области, а также команда «ЕСТЬТАЛАНТ» ООО «НьюЛинк» из Свердловской области.

На «Дрон-рейсинге» участники управляли БАС «Пионер» с FPV-оборудованием, на «Дрон-подготовке» собирали и разбирали «Пионеры» и «Геоскан 201», а также строили полетное задание в ПО «Геоскан Планер». На этапе «Кибердоставка» команды работали с беспилотным воздушным судном «Геоскан 801» с гамма-детектором: готовили БАС к вылету, проводили воздушную разведку, обнаруживали условный опасный объект, передавали данные наземной платформе и выбирали дальнейшие действия по ликвидации аварии в ограниченное время.

Всего основной трек включал семь этапов: «Аква-миссия», «Дрон-подготовка», «Космо-поиск», «Дрон-рейсинг», «Киберквиз», «Дрон-Сим» и «Кибердоставка». Участники работали в трех средах: воздушной, наземной и подводной. Они собирали и настраивали БАС, управляли аппаратами в разных режимах, выполняли задания в симуляторе, анализировали спутниковые данные и проверяли теоретические знания по воздушному законодательству, конструкции БАС, метеоусловиям и безопасному выполнению полетов.

«Гранд-финал показал, как меняется подготовка молодых специалистов для цифровой промышленности. Участники работают не с отдельными упражнениями, а с комплексными задачами: собирают технику, управляют БАС, анализируют данные, используют программные решения и действуют в команде. Для нашего проекта важно, что такие задания помогают участникам увидеть полный цикл работы с беспилотными и роботизированными системами», — отметила руководитель проекта «Кибердром» Олеся Радчевская.

В 2025/2026 учебном году в треке «Кибердром.Профессионал» участвовали 2884 человека в возрасте от 14 до 27 лет из 66 регионов России. Из них сформировали более 100 команд. В гранд-финал вышли 12 сильнейших сборных, созданных на базе промышленных предприятий, научно-производственных центров и организаций в сфере беспилотных систем. По итогам сезона 811 участников получили свидетельства государственного образца.

Проект «Кибердром» реализуется с 2019 года по инициативе Минпромторга России. Он помогает школьникам, студентам и молодым специалистам осваивать инженерные, цифровые и предпринимательские навыки для работы с беспилотными и роботизированными системами. За время реализации проекта в нем приняли участие более 65 тыс. человек. Более 3 тыс. участников освоили профессию оператора БАС, свыше 1 тыс. выпускников трудоустроились на промышленных предприятиях.

