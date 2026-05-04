Елена Нестерова – лучший почтальон Ленинградской области

Победительницей стала Елена Нестерова из посёлка Приладожский в Кировском районе Ленинградской области. В мае она представит Ленинградскую область в Москве на всероссийском этапе конкурса.

Елена Александровна работает почтальоном 27 лет, она мечтала стать почтальоном с детства. Каждый день она доставляет корреспонденцию и свежие новости жителям деревни Назии, которая расположена в удалении от её посёлка. Летом она добирается туда на велосипеде, а зимой на автобусе. Многие ждут её прихода, для каждого у неё есть добрые слова.

Елена Нестерова является активным участником жизни своего района. Участвует в общих субботниках, в деревне Назии помогает в уборке захоронений солдат Великой Отечественной войны.

Впереди у Елены Нестеровой финал конкурса, который состоится в Москве. А также участие в общественном голосовании в специальной номинации «Народный почтальон», которое будет проходить с 4 по 25 мая в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе Почта России

Конкурс организован федеральным партийным проектом «Единой России» «Российское село» при поддержке Почты России и федеральных почтовых операторов, Минсельхоза России, Минцифры России и Профсоюза работников связи России.

Участниками всероссийского конкурса стали специалисты из населённых пунктов с численностью населения до 50 000 человек, имеющие опыт работы не менее одного года.