Жители Ленинградской области помогут художникам создать выставку к 100-летию региона
В Ленинградской области АНО «ЭТО ПРОСТО» запустила исследование локальной идентичности Ленинградской области к её 100-летию — творческий проект «Какой он 47-й регион?». Художники создадут целую выставку работ, посвящённую вековому юбилею области. Главные темы и ценности для неё определят сами жители — из настроения, истории и локальной идентичности.
«Ленинградцы — о своей области. Навстречу 100-летию региона жители сами определяют общие и главные ценности в проекте «Какой он 47-й регион?». Здания-доминанты, вера, предания, люди, маяки и туманы над Ладогой, нерпы, заповедники, вкусы — из настроения, истории и локальной, но дорогой идентичности Ленинградской области художники к августу создадут целую выставку работ. А пока творцы прислушиваются в ленинградцам. Проект поддержан грантом губернатора Ленинградской области», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
