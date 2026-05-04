Ивангород – город воинской доблести

Это звание присваивается Ивангороду в знак признания мужества и героизма его жителей, проявленных при защите Отечества. Особое значение имеют подвиги бойцов Нарвского истребительного батальона № 5 и Нарвского рабочего полка в боях за Нарву и Кингисепп в 1941 и 1944 годах, а также вклад жителей в подпольное и партизанское движение против немецких оккупантов. Кроме того, учитывается воинская доблесть защитников города, оборонявших его в 1941 году, и героизм воинов Красной армии, освободивших Ивангород в 1944 году.

К законопроекту прилагается положительное заключение профильной комиссии, рассматривающей ходатайства о присвоении почетных званий. Инициатором обращения выступил совет депутатов Кингисеппского района, а экспертную поддержку оказал главный архивист Ленинградского областного государственного архива Г.А. Москвин. По мнению архивного управления региона, памятную стелу можно установить в соответствии с действующим порядком финансирования из областного бюджета.