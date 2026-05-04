Позвоните судебным приставам на «горячую линию» по оказанию бесплатной юридической помощи

Мероприятие проводится в целях правового просвещения жителей Ленинградской области. Оказание бесплатной юридической помощи создает условия для осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также обеспечения их доступа к правосудию.

В ходе работы «горячей линии» сотрудники отдела правового обеспечения Управления предоставят компетентные консультации по вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов, посредством приёма телефонных звонков от граждан и представителей юридических лиц.

Звонки на «горячую линию» будут приниматься с 09:00 до 16:00 часов по следующим номерам телефонов:

8(812) 630 34 51,

8(812) 630 34 54,

8(812) 630 34 56.

Все обратившиеся смогут получить квалифицированные ответы по вопросам исполнения требований исполнительных документов.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области