Позвоните судебным приставам на «горячую линию» по оказанию бесплатной юридической помощи
6 мая 2026 года в УФССП России по Ленинградской области организована работа «горячей линии» по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции ФССП России.
Мероприятие проводится в целях правового просвещения жителей Ленинградской области. Оказание бесплатной юридической помощи создает условия для осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также обеспечения их доступа к правосудию.
В ходе работы «горячей линии» сотрудники отдела правового обеспечения Управления предоставят компетентные консультации по вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов, посредством приёма телефонных звонков от граждан и представителей юридических лиц.
Звонки на «горячую линию» будут приниматься с 09:00 до 16:00 часов по следующим номерам телефонов:
8(812) 630 34 51,
8(812) 630 34 54,
8(812) 630 34 56.
Все обратившиеся смогут получить квалифицированные ответы по вопросам исполнения требований исполнительных документов.
Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области