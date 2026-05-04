Платовские шермиции собрали юных патриотов

Платовские шермиции получили свое название в честь знаменитого атамана Матвея Ивановича Платова, героя Отечественной войны 1812 года. Эти игры возрождают древние традиции казачьих военных учений, где молодые казаки соревновались в силе, ловкости и военном искусстве. Сегодня шермиции - это не только спортивное мероприятие, но и важный инструмент воспитания патриотизма и уважения к культурному наследию.

Началось мероприятие с молебна, посвящённого святому Георгию Победоносцу, символизирующему защиту и мужество, который провел отец Вячеслав.

Торжественная церемония открытия Платовских шермиций началась с выноса Государственного флага Российской Федерации, знамени Победы и точной копии Знамени Донского войска 1812 года. Прозвучал гимн Российской Федерации.

Участников мероприятия приветствовали депутаты законодательного собрания Ленинградской области: Александр Русских, Татьяна Бездетко и Сергей Коняев; руководитель АНО «Просветительский центр патриотического воспитания "Ленинградский доброволец" Герман Владимиров; глава Ассоциации ветеранов СВО Гатчинского округа Игорь Петрушенко; заместитель командира 1-й сотни 4 Донского казачьего полка войсковой старшина Владимир Киреев.

Программа Платовских шермиций включала разнообразные активности, направленные на развитие физических и моральных качеств юных участников: ребята стреляли из винтовок и лука, рубили шашкой, проходили полосу препятствий, спасали раненых, кидали гранаты, заправляли патроны, строили скворечники, собирали аналог моста Леонардо да Винчи, ловили рыбу и играли в забытые казачьи забавы. Особое внимание уделялось безопасности и комфорту гостей.

После прохождения командных состязаний гостям был предложен обед из казана и чай на свежем воздухе.

И, конечно же, состоялся долгожданный концерт! На сцене выступили ребята – участники игры, представив свои сольные и коллективные номера. Порадовали гостей и приглашенные артисты, среди которых был замечательный казачий семейный ансамбль "Белый стан".

Яркое мероприятие закончилось награждением победителей: лучшие команды и индивидуальные участники получили медали и дипломы.

Платовские шермиции 2026 года оставили незабываемые впечатления у всех участников. Это событие стало ярким примером того, как исторические традиции могут быть адаптированы для современного поколения, сохраняя при этом свою значимость и глубину. Надеемся, что подобные мероприятия станут регулярными и привлекут еще больше энтузиастов, стремящихся познать и чтить историю своего народа.

Корреспондент медиацентра "Созвездие" Марья Попова

Педагог Александра Романовна Искакова