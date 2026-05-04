В Гатчине продолжается строительство нового корпуса детского сада № 13
Готовность ясельного корпуса детского сада №13 в Гатчине достигла 35%.
Подрядчик завершил армирование перекрытий цокольного этажа, приступил к армированию и опалубке стен первого этажа. Параллельно строители выполняют вынос и прокладку наружных инженерных сетей. Новый корпус даст Гатчине 90 дополнительных мест для детей. Объект строят рядом с действующим детским садом, поэтому после ввода семьи получат места в шаговой доступности от дома.
«Мы уже на этапе стройки прокладываем сети так, чтобы в будущем сад сад сразу заработал без простоя и перебоев. В Гатчине запрос на места в детских садах стабильный, и наша задача — этот запрос закрывать, давая людям развитую, удобную городскую инфраструктуру», — подчеркнул первый заместитель председателя комстроя Ленобласти Валерий Енин.
