10 медалей на Кубке Европы

На турнире в Баку по программе юниорок чемпионка первенства России Ксения Савинова из Гатчины стала лучшей с обручем и мячом, а Яна Заикина из Волгограда выиграла золото с лентой и серебро с булавами. В команде девочки заняли первое место в кросс-баттлах.

По программе сеньорок чемпионка России Арина Ковшова из Новосибирской области завоевала золотую медаль с мячом и стала второй с обручем. Чемпионка этапа Кубка мира в Ташкенте Мария Борисова из Санкт-Петербурга стала лучшей в упражнении с лентой.

В групповых упражнениях среди сеньорок сборная России в составе Алины Прощалыкиной, Алены Селиверстовой, Нелли Реуцкой, Златы Ремчуковой и Николь Андрончик завоевала золотую медаль с тремя обручами и двумя парами булав. Чемпионки России также стали третьими в кросс-баттлах среди групповичек вместе с Дарьей Мельник.

Российские гимнастки в итоге завоевали 10 медалей, из них семь – золотые. Это самое большое количество наград, в том числе золотых, среди всех команд турнира!

Все наши гимнастки входят в основной состав национальной команды, живут и тренируются в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. На турнире они выступали в нейтральном статусе.