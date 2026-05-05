День рождения Музея гатчинского патефона

За один праздничный день этот небольшой, но очень гостеприимный музей провел пять экскурсий и принял около 70 посетителей из Гатчины, Санкт-Петербурга и Ленобласти.

В день рождения, даже если музею-имениннику всего один год, самое время окунуться в воспоминания – что было, когда его не было. Начало музейной работе в здании на улице Володарского, 29а было положено 21 октября 2022 года. В этот день прошло первое заседание рабочей группы, а затем презентация автономной некоммерческой организации «Гатчинская мельница», в содружестве с которой музей впоследствии выиграл два первых муниципальных гранта.

Решающим шагом на пути создания «Музея гатчинского патефона» стала организация выставки портативных граммофонов местного производства. Выставка открылась 25 февраля 2023 года в Музее города Гатчины.

Второй шаг был сделан 28 мая 2024 года, когда коллекция переехала в здание на Володарского, 29а. Затем была издана книга, посвященная истории фабрики «Граммофон» (1931–1941), а следом проведена серия просветительских мероприятий, которые объединили людей разных поколений.

Большое количество экскурсантов и их благодарные отзывы укрепили в решении открыть в музейно-выставочном пространстве постоянно работающий музей.

Днем рождения Музея гатчинского патефона стало 25 апреля 2025 года. А летом того же года, получив поддержку Президентского фонда культурных инициатив, в музее был запущен процесс преобразования в рамках проекта «Гатчинский музей грамзаписи». Позади ремонт дополнительных площадей, закупка оборудования и экспонатов – музей расширился во всех смыслах и вырос не только количественно, но и качественно.

В первом зале музейно-выставочного пространства, где представлена эволюция грамзаписи, многие аппараты прошли реставрацию и «обрели голос». Большой интерес вызывает мини-патефон - складной, легкий, так называемый «окопный». Спецпроект для политического просвещения и агитации. Он выпускался Московским патефонным заводом в 1930-1950-х годах.

Коллекция гатчинских патефонов, переехавшая во второй зал – «Красногвардейский», тоже продолжает пополняться редкостями. В том числе знатоков удивляет портативный граммофон «Юпитер», созданный в Гатчине (Красногвардейске) в 1930 году умельцами кооператива «Юпитер», еще до юридической регистрации фабрики «Граммофон».

Напомним, что 29 июня 1930 года на XVI съезде ВКП (б) в Москве была представлена первая партия патефонов артели «Юпитер». Специальное совещание ВСПК установило артели производственную программу и объем финансирования. Это было началом всех начал! Экспонат действующий, его подготовил к выставке петербургский мастер-реставратор Сергей Николаевич Грибков.

В третьем зале музея – музыкальная гостиная, место для дискуссий и просветительских программ.

К концу апреля 2026 года основные мероприятия проекта «Гатчинский музей грамзаписи» уже практически завершены. Провели их больше, чем планировали. Только в рамках этого проекта было организовано более 25 бесплатных мероприятий. А со дня открытия в музее побывало около трех тысяч человек.

Вечер встреч, посвященный дню рождения музея, посетили знатоки и любители истории Гатчины. Гости получили памятные сувениры, оставили добрые пожелания на праздничном стенде, поделились идеями и вручили коллективу музея подарки - грампластинки, книги, тематические плакаты и открытки, которые со временем займут место в экспозиции.

Впереди у музея еще одно важное событие: 6 сентября 2026 года на открытой площадке и в музее пройдет первый «Праздник гатчинского патефона», посвященный 95-летию фабрики «Граммофон».

Татьяна Можаева