Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
06.05.2026 с 10:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
д. Александровка санаторий им. Свердлова;
п. Тайцы (частично).
06.05.2026 с 09:30 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Крокшево;
д. Тепловка.
06.05.2026 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
тер. СНТ Дони.
06.05.2026 с 09:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет (частично);
д. Сабры;
д. Малое Замостье (частично);
д. Пустошка.
06.05.2026 с 09:00 до 16:00
г. Гатчина:
Красносельское ш. д. 20, 24, 26, 22, 28, 32.
