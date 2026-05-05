Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

06.05.2026 с 10:00 до 18:00

Таицкое ТУ:

д. Александровка санаторий им. Свердлова;

п. Тайцы (частично).

 

06.05.2026 с 09:30 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Крокшево;

д. Тепловка.       

 

06.05.2026 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

тер. СНТ Дони.

 

06.05.2026 с 09:00 до 18:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет (частично);

д. Сабры;

д. Малое Замостье (частично);

д. Пустошка.

 

06.05.2026 с 09:00 до 16:00

г. Гатчина:

Красносельское ш. д. 20, 24, 26, 22, 28, 32.