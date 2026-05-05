37 тысяч потребителей в Ленинградской области пользуются природным газом по программе догазификации

«В преддверии большого праздника — Дня Победы в Великой Отечественной войне хочется напомнить, что в программе социальной газификации принимают участие ветераны, труженики тыла, блокадники. Правительство Ленинградской области предоставляет им субсидию на строительство газовых сетей внутри границ участка. Ее максимальный размер составляет 300 тыс. рублей. Наша компания готова оказать поддержку на каждом этапе газификации домовладений», — подчеркнул генеральный директор АО«Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин.

С начала действия программы принято 58,9 тыс. заявок на догазификацию, заключено 58 тыс. договоров, 49,2 тыс. из которых уже исполнены, до участков проведены сети газораспределения.

Пресс-служба АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»