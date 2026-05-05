Награды гатчинским огнеборцам к 377-летию службы

С профессиональным праздником пожарных поздравила глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. Она подчеркнула, что в реалиях сегодняшнего дня противопожарная служба Ленинградской области и Гатчинского округа, опираясь на вековые традиции и опыт российской пожарной охраны, демонстрирует свой высокий профессионализм, мужество и готовность защищать жителей в любых обстоятельствах.

Личный состав поздравили руководители: заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского округа Антон Егоров и начальник отряда Государственной противопожарной службы Анатолий Долгополов.

Наиболее отличившимся сотрудникам вручили заслуженные награды. За добросовестное отношение к служебным обязанностям, своевременное и качественное проведение мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей, защиты жизни, здоровья и имущества граждан от уничтожения огнем благодарность от совета депутатов и администрации Гатчинского округа объявлена: помощникам начальника караула 42 ПСЧ Николаю Смородинову и Андрею Баранову, пожарному 42 ПСЧ Юрию Панину, старшему инструктору по вождению пожарной машины 42 ПСЧ Александру Войкину, командиру отделения 42 ПСЧ Михаилу Михайлову, диспетчерам 43 ПСЧ Евгении Шулепниковой и Анастасии Дулберг, начальнику 106 ПЧ им. Героя Советского Союза Н.У. Кондратовича Семену Есипову.

Знаком отличия Леноблпожспаса награжден водитель пожарного автомобиля 106 ПЧ Сергей Кузнецов.

За высокий профессионализм, добросовестное выполнение должностных обязанностей, за вклад в обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинградской области ряд сотрудников также получили почетные грамоты и благодарности.

Начальник 18 пожарно-спасательного отряда Ленинградской области Егор Шутов вручил высокие ведомственные награды: приказом Главного управления МЧС России по Ленинградской области медалью МЧС России награждены: старший инструктор по вождению пожарной машины 42 ПСЧ Александр Войкин и начальник караула 43 ПСЧ Алексей Пикалев.

Почетную грамоту ГУ МЧС России по Ленобласти получил пожарный 43 ПСЧ Сергей Товпенец.

За большой вклад в развитие и обеспечение пожарной безопасности Ленинградской области директор муниципального центра управления, безопасности и гражданской защиты населения Гатчинского округа Андрей Чертов удостоен благодарности ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Завершилось торжественное мероприятие возложением цветов к памятнику пожарным-спасателям.

Андрей Соколов