Исследование поможет поставить заслон цифровым мошенничествам

Инициатива реализуется Региональным центром финансовой грамотности Ленинградской области при поддержке комитета финансов Ленинградской области и органов местного самоуправления. По состоянию на 30.04.2026 года прошли опрос 3373 человека возраста 12-25 лет. Самыми активными стали Волосовский, Всеволожский и Тихвинский муниципальные районы.

Цель исследования – оценить уровень осведомленности подростков и молодежи (от 12 до 21+ лет) о рисках мошенничества в цифровой среде, выявить реальную долю лиц, сталкивавшихся с предложениями о продаже банковских карт или получении процента за транзит чужих денежных средств, а также определить уровень понимания уголовной и гражданско-правовой ответственности за участие в подобных дроп-схемах.

Итоги исследования 2026 года помогут актуализировать планы в сфере финансового просвещения, определить точки приложения усилий, сформировать траекторию развития.

РЦФГ ЛО благодарит всех молодых людей и подростков, которые принимают участие в исследовании.

