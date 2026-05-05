Ленобласть открывает архитектурные таланты

В этом году участники направили 36 работ по трем номинациям: павильон из дерева, 3D-печатный павильон, павильон из лозы и тростника. Сейчас конкурсные работы проходят экспертизу, победителей объявят до конца мая.

«Мы хотим, чтобы конкурсные идеи оставались жизнеспособными после подведения итогов. Малый павильон хорош тем, что его можно быстро проверить на практике: увидеть, как работает материал, конструкция, свет, посадка в ландшафт и сам сценарий для людей. Лучшие решения мы будем сопровождать дальше и помогать авторам доводить их до реализации в муниципалитетах Ленинградской области. Для студенческих коллективов это возможность получить реальную практику и профессиональные контакты, которые пригодятся в работе», — отметил председатель Комитета градостроительной политики Ленинградской области Игорь Кулаков.

Конкурс направлен на поиск архитектурных и дизайнерских решений для общественных пространств Ленинградской области. Лучшие концепции смогут стать основой для реальных проектов в муниципалитетах региона.

Конкурс Комитета градостроительной политики Ленинградской области уже дает участникам путь от идеи к реальному объекту.

Один из таких примеров, парклет в Новоселье. Проект студентов СПбГАСУ, победителей конкурса Комитета, получил статуэтку «Золотого Трезини» как лучший проект малой архитектурной формы в общественном пространстве.

Эта практика стала основой для учреждения новой номинации международного конкурса, посвященной лучшим реализованным студенческим проектам.