Услуги ЕИРЦ ЛО – в смартфоне или компьютере

Личный кабинет и мобильное приложение позволяют:

Видеть информацию по всем лицевым счетам и осуществлять системный контроль за их состоянием.

Своевременно получать электронные квитанции и оплачивать счета в пару кликов; проводить оплату с разделением по услугам; просматривать историю платежей и формировать чеки по ним.

Получать справки об оплатах и начислениях, напоминания о необходимости внесения платы и передачи показаний счётчиков (дважды в месяц посредством пуш-уведомления).

Передавать показания счётчиков.

Просматривать формулы расчёта начислений и тарифы по услугам.

Заранее видеть сроки поверки приборов учёта и информацию по ИПУ (тип, номер, дата установки, история показаний).

Получать консультации через подачу обращений, минуя визит в клиентский офис, в том числе вносить изменения в лицевые счета при смене собственника, изменении количества жильцов; формировать заявления на перерасчёт, возврат или поиск платежа.

Заказывать поверку/установку счётчиков (ХВС, ГВС, отопление) и др.

Личный кабинет доступен на сайте ЕИРЦ ЛО ежедневно с 7:00 до 23:00*. Приложение ЕИРЦ ЛО можно установить через магазины приложений Google Play, App Store и RuStore.

*Частичные ограничения к доступу и функционалу интернет-ресурсов Общества действуют с 2022 г., в связи со значительным увеличением числа кибератак на информационные ресурсы Российской Федерации.