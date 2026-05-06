Александр Дрозденко: «Нужно слаженно работать на всех уровнях»

«Ленинградская область всегда отличалась сплочённостью, умением работать на результат. Наша цель была, есть и остаётся — повышение безопасности жителей, улучшение социального самочувствия, повышение благополучия. Для этого нужно слаженно работать на всех уровнях.

Наша совместная работа показала результаты в законотворческой деятельности как на федеральном, так и на региональном уровне:

Поддержка участников СВО

Работают законы о бесплатном втором среднем профессиональном образовании для участников СВО, бесплатном проезде к месту проведения военно-врачебной комиссии, а также о выплатах семьям погибших и раненым бойцам. Мы — один из регионов-лидеров, а опыт, например, нашего кластера социальной поддержки, реабилитации, трудоустройства и сопровождения участников специальной военной операции с инвалидностью не имеет аналогов в Российской Федерации.

Сохранение памяти

Теперь за отрицание факта геноцида советского народа, уничтожение или осквернение захоронений и мемориальных объектов, а также оскорбление памяти жертв геноцида предусмотрена уголовная ответственность.

В планах — повышение безопасности наших жителей, развитие транспортной схемы, поддержка участников СВО, цифровизация госуслуг, сохранение культурного и исторического наследия региона.

Задача только одна — двигаться вперёд, слышать и слушать наших жителей, решать вопросы в интересах большинства. И чтобы каждый из #команда47 отрабатывал с эффективностью на сто процентов и даже больше на своём рабочем месте», — отметил Александр Дрозденко.