Бесплатная парковка для героев СВО

Право на бесплатную парковку теперь распространяется на граждан, участвовавших в выполнении задач специальной военной операции по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и приграничных территориях субъектов РФ, включая территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Льгота действует как для личного транспорта этих граждан, так и для автомобилей, которые их перевозят.

Ранее такая льгота уже предоставлялась ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям и участникам СВО с 24 февраля 2022 года.

