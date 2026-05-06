Праздник Победы на страницах советских газет

В мае 1945 года этот день стал поворотным моментом в мировой истории. О нём слагали стихи, пели песни, снимали фильмы. Майские события запечатлены на страницах газетных и журнальных полос с громкими заголовками: «Мы победили!», «Исторический день, День Победы», «С Победой, товарищи!», «День великого торжества». Публикуются сводки «От советского информбюро», официальные документы, поздравительные телеграммы глав государств, очерки и стихи о защитниках Родины, фоторепортажи с подписания Акта о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. Все слова – только о Победе. Праздничные номера периодических изданий 1945 года доступны на портале Президентской библиотеки. Это газеты «Правда», «Ленинградская правда», «Комсомольская правда» и другие.

Например, передовица «Правды» за 10 мая 1945 год публиковала обращение товарища И.В. Сталина к народу в завершении которого верховный главнокомандующий говорил: «С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом! Слава нашему великому народу, народу-победителю»! Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!».

В газете «Комсомольская правда» от 9 мая 1945 года на первой странице можно ознакомиться с Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 9 мая Праздником Победы» и Актом о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил.

О Победе – «хозяйке на пире» – строки из стихотворения «Утро земли» Маргариты Алигер, опубликованные 9 мая 1945 года в газете «Комсомольская правда»: «Так вот ты какая! А мы-то / представить тебя не могли. / Дождём, как слезами, омыто / великое утро земли».

В номере «Ленинградской правды» от 9 мая 1945 года говорится о том, как ждали Победу жители города, на долю которых выпало пережить страшнейшие блокадные дни: «Город ждал этой вести. Днём 8 мая у репродукторов на Невском, Литейном, на Большом проспекте Петроградской стороны, Васильевском острове, на Лесном проспекте, на улице Стачек собрались люди и восторженно вслушивались: не даёт ли Москва позывные?.. Он много видел горя, Невский. Мы помним его занесённым сугробами. Мы помним перекрёсток, озарённый пожаром Гостиного двора, помним снаряды, рвавшиеся на трамвайных остановках, кровь наших людей на асфальте. Помним и не забудем».

В статье «Сбылись наши мечты» из газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины» от 12 мая 1945 года читаем о том, как солдаты мечтали о Победе и «пробивали дорогу на Берлин»: «Вспоминается одна ночь за Одером… Мокрые, иззябшие бойцы лежали в каменном сарае у шоссе и вели беседу о Берлине.

– Шоссе это прямо на Берлин идёт, – сказал кто-то.

– Да, на Берлин… – сказал другой боец, – …185 лет назад в 1760 году побывали там русские войска и, придя в Берлин, поставили на колени армию Фридриха.

– И мы там будем, – убеждённо сказал первый боец».

На страницах этого же издания рассказывается: «В течение 11 мая войска Ленинградского фронта продолжали приём капитулировавших соединений и частей Курляндской группы немецких войск. С 9 по 11 мая сдалось в плен 133 000 немецких солдат и офицеров и 14 генералов… Войска 3-го Белорусского фронта закончили приём капитулировавших соединений и частей немецких войск в районе устья реки Вислы и производили прочёсывание занятой территории, очищая её от оставшихся мелких групп и отдельных солдат противника. Всего принято более 20 000 пленных немецких солдат и офицеров и 3 генерала».

Детские периодические издания тоже не остались в стороне от великого события. Майский выпуск 1945 года ежемесячного журнала «Костёр» для детей среднего и старшего возраста посвящён Победе в Великой Отечественной войне: «Мы, участники и свидетели этих грандиозных исторических событий знаем, что тысячи, сотни тысяч, миллионы людей всех национальностей, освобождены и спасены Красной Армией, избавлены от ужасов фашистского рабства…Пройдут месяцы, годы, десятилетия, века. Великая Отечественная война станет достоянием истории, самой замечательной из всех вписанных в неё страниц».

Больше материалов о Великой Отечественной войне – в коллекции «Память о Великой Победе», которая насчитывает более 32 тысяч материалов и документов. Также на портале Президентской библиотеки размещён Комплекс оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах», его объём составляет около 20 тысяч документов: карт, схем, рассекреченных архивных материалов, периодических печатных изданий, фотографий, кинохроники за период с 1933 по 1945 год.

