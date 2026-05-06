Новые меры поддержки для больших семей

В соответствии с одним из двух рассмотренных законопроектов, к многодетной семье теперь будут относиться совершеннолетние неработающие дети-инвалиды до 23 лет (со 2 или 3 степенью ограничения способности к труду). Также право на льготы сохранят за семьями с такими особенными детьми без обязательного требования к факту их обучения. Ранее ко всем совершеннолетним детям до 23 лет было требование очного обучения в образовательных организациях.

Как отметила председатель комитета соцзащиты правительства Ленобласти Анастасия Толмачева, принятые изменения позволят учитывать таких детей при расчете дохода на одного члена семьи и не лишать семью права на льготы, даже если ребенок не может учиться по состоянию здоровья.

Еще одно новшество: многодетные и приемные семьи, воспитывающие пятерых и более детей, смогут получать ежегодную выплату на школьную одежду и письменные принадлежности – без учета критерия нуждаемости. Размер выплаты составляет

7900 рублей. По предварительным оценкам это позволит дополнительно поддержать более 70 семей, которым ранее отказывали из-за превышения порога дохода.

Внесены изменения и в порядок компенсации родительской платы за детские сады. Теперь плата за третьего и последующих детей в государственных и муниципальных садиках компенсируется полностью – на 100 % (раньше было

75 %), а в частных – в размере средней стоимости государственного детсада региона. Фактически многодетные родители освобождаются от оплаты детского сада за третьих и последующих детей.