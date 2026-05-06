Финал по рапиду

Турнир подарил редкий и красивый исход: сразу два чемпиона – кандидат в мастера спорта Артем Горлов и мастер ФИДЕ Владислав Андреев. Их личная встреча завершилась вничью,

а все дополнительные показатели оказались абсолютно равны – настоящая шахматная симметрия.

Третье место уверенно занял кандидат в мастера спорта Игорь Шепитко, продемонстрировавший стабильную и уверенную игру на протяжении всего турнира.

Особые слова – о тех, кто делает шахматы живыми и настоящими. Юный Александр Суворов показал, что будущее у этого вида спорта яркое и амбициозное.

А 90-летний ветеран Виктор Иванович Бузалевский стал настоящим символом турнира – человеком, который своим примером вдохновляет поколения. Его любовь к шахматам – это целая философия жизни.

Турнир завершился торжественно: медали, кубки, памятные призы и, конечно, эмоции, которые останутся с участниками надолго.