Хоровод поколений в Войсковицах

Хоровод — это не просто танец, а настоящий мост между поколениями. В нем объединились песня, игра и движение, отражая душу народа, его верования, быт и праздники.

В Войсковицах в одном хороводном кругу встретились сразу несколько поколений — «серебряные» волонтеры клуба «Деревенские жизнелюбы» и воспитанники творческой студии «Горизонт» и студии декоративно-прикладного творчества «Фантазеры». В этот день получилось создать атмосферу, где каждый смог почувствовать себя частью чего-то большого и доброго.

Дети и взрослые узнали много интересного, познакомились со старинными обычаями и традицией весенних качелей у славянских народов, посмотрели архивные фотографии. Все вместе общались, водили хороводы, знакомились с народными танцами («Во саду ли, в огороде», «Платочки»), а также играли в любимые хороводные игры «Ладошки» и «Гости».

Финальным событием стал плавный и созерцательный хороводный танец «Спираль».

Активисты клуба «Деревенские жизнелюбы» благодарят всех, кто разделил с ними этот день и проявил интерес к традиционной культуре. Такие встречи дают прекрасную возможность для разных поколений провести время вместе, найти общий язык и подарить друг другу улыбки. Отдельная благодарность художественному руководителю Войсковицкого Дома культуры Надежде Дудоровой за поддержку мероприятия и Светлане Кизряковой за увлекательное знакомство с хороводными традициями.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Третий возраст - новые возможности», который реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

Юлия Лысанюк