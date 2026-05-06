Жители Ленинградской области могут поддержать регионального победителя конкурса «Земский почтальон» в народном голосовании

На странице Почты России в социальной сети «ВКонтакте» россияне могут поддержать почтальонов, работающих в сельской местности и малых городах с численностью жителей до 50 000 человек. Почтальоны, представленные в голосовании, — победители региональных этапов конкурса, которых определило экспертное жюри. В Ленинградской области жители могут отдать свой голос за почтальона Елену Нестерову.

Проголосовать за одного из почтальонов можно с 5 по 25 мая 2026 года по ссылкам. Финалисты из ДФО, СКФО, ЦФО и ЮФО: https://vk.cc/cXv14n Финалисты из ПФО, СЗФО, СФО, УФО: https://vk.cc/cXv17o.

Всероссийский конкурс «Земский почтальон» проходит во второй раз. В нём участвуют 86 регионов страны. На первом этапе конкурса поступило более 3 000 заявок. В финал конкурса вышло 86 человек. Очное итоговое состязание пройдёт 25 мая в Москве, а церемония награждения победителей состоится 26 мая в национальном центре «Россия» в рамках Форума тружеников села.