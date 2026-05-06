В Ленобласти появится ещё два округа

Законопроекты были внесены 16 апреля губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и направлены на установление новой территориальной организации местного самоуправления. В рамках этих инициатив предлагается образовать Всеволожский муниципальный округ в границах существующего Всеволожского района и Кировский муниципальный округ в границах Кировского района.

Днем образования новых муниципальных округов будет считаться день истечения срока полномочий или досрочного прекращения полномочий представительных органов данных районов, в зависимости от того, какое событие наступит ранее. С этого момента соответствующие муниципальные районы и входящие в них поселения будут упразднены.

Законопроекты также определяют административные центры будущих муниципальных округов – это, соответственно, Всеволожск и Кировск.

Выборы депутатов представительного органа первого созыва сроком на пять лет пройдут с установленной численностью: во Всеволожском округе после реформы останется 60 депутатов, в Кировском округе – 30. Заметим, что сейчас количество народных избранников значительно превышает эти цифры: во Всеволожском районе – 290 депутатов, в Кировском – 135.

Выборы будут финансироваться за счет местных бюджетов, а первый глава муниципального округа будет избран представительным органом из кандидатов, предложенных губернатором Ленинградской области, также сроком на пять лет.

Кроме того, законопроекты предусматривают продление на год полномочий глав и представительных органов некоторых поселений, таких как Агалатовское, Морозовское, Новодевяткинское и Свердловское во Всеволожском районе и Приладожское городское поселение в Кировском районе. Полномочия остальных муниципальных образований будут действовать до сроков, указанных в уставах. Новые муниципальные округа станут правопреемниками упраздняемых муниципальных образований, что обеспечит преемственность в управлении и ответственности.

На заседании оба законопроекта были приняты депутатами сразу в трех чтениях. В ходе обсуждения на постоянной профильной комиссии по местному самоуправлению был отмечен положительный опыт Гатчинского муниципального округа, который первым вступил в реформу местного самоуправления в 2024 году.

Предполагается, что до 2028 года все муниципальные районы Ленинградской области будут преобразованы в муниципальные округа, что является частью общей стратегии по созданию одноуровневой системы местного самоуправления в регионе. Эти изменения направлены на повышение эффективности управления и улучшение качества жизни граждан в Ленинградской области.