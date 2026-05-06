Народный фронт дал старт акции “Огонь памяти”

“Огонь Памяти” вновь отправится из Александровского сада в разные города и страны. В этот раз он будет доставлен в 71 регион и 14 стран мира. Это не просто дань памяти нашим отцам, дедам, прадедам. Мы понимаем, какую огромную цену предки заплатили за то, чтобы несколько поколений жили под мирным небом. С этой памятью мы поедем и в наши новые регионы – к ребятам на передовую. В Китае будем передавать “Огонь памяти” через мост на Амуре, который соединяет Россию и Китай, в Благовещенске и Хэйхэ. Мост долгое время не работал из-за коронавируса, а теперь мы налаживаем связи с нашим южным соседом, вспоминаем освобождение Китая от японских захватчиков”, – сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Представители Народного фронта, участники “Команды Путина”, общественные деятели, военные корреспонденты, артисты и спортсмены собрались у Могилы Неизвестного Солдата, где частицы Вечного огня были перенесены в специальные лампы. Проведение церемонии обеспечили Военная комендатура города Москвы и МОСГАЗ, специалисты которого разработали и изготовили оборудование, позволяющее безопасно транспортировать пламя.

Из Москвы “Огонь памяти” отправился в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Доставка осуществляется при участии “Российских железных дорог”. Частицы огня направлены в Санкт-Петербург, Минск, Тулу, Смоленск, Нижний Новгород, Мурманск, Новороссийск, Волгоград, Петрозаводск и другие города. В Крым огонь доставляется отдельным железнодорожным маршрутом. Торжественная передача огня железнодорожникам состоялась на Белорусском вокзале Москвы, первым поездом акции стал международный рейс “Ласточка” сообщением Москва – Минск.

“На поездах дальнего следования частицы Вечного огня будут доставлены в 29 городов. Это города-герои, города воинской славы и трудовой доблести: Новороссийск, Керчь, Севастополь, Брянск, Орёл, Курск и многие другие. По железным дорогам России “Огонь памяти” проедет более 25 тысяч километров. В перевозке участвует наш флагман – высокоскоростной “Сапсан”, а также “Ласточки”, “Буревестник” и другие типы подвижного состава. Для нас, современных железнодорожников, “Огонь памяти” – это символ Победы, символ того, что мы помним подвиг наших предшественников. Победа без геройского труда железнодорожников во время Великой Отечественной войны была бы невозможна. В 1941-1945 годах поезда везли жизнь для всей страны и смерть врагам, сегодня мы по нашим железным дорогам везём память! Пока пламя передаётся из рук в руки, пока мы помним – подвиг жив”, – сказал генеральный директор ОАО “Российские железные дороги” Олег Белозёров.

В новых регионах от пламени, взятого у Кремлёвской стены, зажгутся огни у мемориалов, где они ранее отсутствовали. Также частицы Вечного огня будут доставлены военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Авиакомпания “Аэрофлот” не первый год поддерживает Народный фронт в реализации акции, осуществляя безвозмездную и комфортную перевозку частиц огня самолетами в регионы России и страны мира.

“Когда встаёт вопрос о целях этой акции, я всегда вспоминаю глаза ветеранов, которым мы привозим частички Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. Эти люди отдавали за нас всё здоровье, жизни. Нет таких слов, которыми мы можем отдать дань уважения и благодарности в полной мере. Когда мы передаем им частичку огня, их глаза начинают сиять. И освещать весь наш мир, не только нашу страну, потому что акция уже международная”, – сказала амбассадор Народного фронта, телеведущая Первого канала Полина Цветкова.

“Народный фронт Ленинградской области принял участие в патриотической акции “Огонь памяти” в Александровском саду. Частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата будут доставлены в наш регион. В Ленинградской области проживают герои Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, которые защищали нашу Родину во время Великой Отечественной войны. Более полутора миллионов ленинградцев погибли в те страшные годы. Мы чтим память всех героев”, — сказал заместитель руководителя регионального отделения Народного фронта Ленинградской области Павел Александров.

В нашем регионе Огонь памяти будет переданы в Выборгский, Всеволожский, Тихвинский и Лодейнопольский районы. Лампады передадут ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и ветеранам СВО.

При поддержке Россотрудничества акция проходит и за рубежом. Представители Народного фронта, а также общественные деятели и артисты повезли огонь в Абхазию, Армению, Кипр, Киргизию, Китай, Монголию, Узбекистан, Танзанию, Индию и Южную Осетию. В Казахстан, Францию, Швейцарию и Германию частицы огня направлены силами волонтёров.

В зарубежных странах проходят памятные мероприятия, включая возложение цветов, встречи с ветеранами, а также передачи ламп с частицами Вечного огня в музеи, образовательные учреждения, общественные организации и храмы. Основная цель акции — сохранение исторической памяти и поддержка ветеранов Великой Отечественной войны.

Фотографии предоставлены Народным фронтом