Спектакль «В списках не значился» - на сцене Мариинского театра

В основе проекта, реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, лежит одно из ярчайших произведений Бориса Васильева о защитнике Брестской крепости Николае Плужникове. 19-летний герой прошёл через тяжёлые испытания, но не был сломлен, и спустя долгое время противостояния на вопрос немецкого офицера о его имени уже полуседой, ослепший и обмороженный гордо ответил: «Я – русский солдат».

В спектакле принимают участие Государственный Кремлёвский оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Константина Чудовского и народный артист России Дмитрий Певцов.

Актёрский талант Дмитрия Певцова не только заново открывает литературное произведение публике, он побуждает каждого человека, находящегося в зале, прожить всё то, что испытал Плужников, почти год сражаясь с врагом до последнего патрона.

Эффект присутствия, погружения в события того времени усиливают фрагменты великих музыкальных произведений Чайковского, Шостаковича, Прокофьева, Бетховена, Брамса, Баха и эксклюзивный видеоконтент, в основе которого фото- и киноматериалы из архивов Президентской библиотеки Управления делами Президента Российской Федерации.

Организатор проекта – Общественно полезный фонд содействия организациям образования и культуры «Кремлёвский».