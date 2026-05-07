«Слушай, родная страна! Говорит Ленинград!»

27 января 1944 года в 19:45 по радио было объявлено о самом желанном событии для ленинградцев – снятии фашистской блокады. Честь объявить об этой исторической победе была предоставлена самому Ленинграду. Диктор Михаил Меланед (его называли «ленинградским Левитаном») зачитал приказ командующего войсками Ленинградского фронта генерала армии Леонида Говорова: «Войска Ленинградского фронта в итоге 12-дневных напряжённых боёв прорвали и преодолели на всём фронте под Ленинградом сильно укреплённую, глубоко эшелонированную долговременную оборону немцев… Город Ленинград полностью освобождён от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника».

Более 950 дней отделяли эти дни друг от друга. 872 дня из них длилась ленинградская блокада. В эти страшные месяцы бывали дни, когда только радио оставалось «нитью» жизни, связывающей город и «большую землю».

Уже спустя три дня после начала войны по Ленинградскому радио прозвучало предупреждение: в связи с угрозой воздушного нападения репродукторы должны работать постоянно, на время прекращения передач в эфире будут раздаваться звуки метронома. Если в городе было спокойно – метроном работал с тактом 50–55 ударов в минуту, при воздушной тревоге ритм учащался.

1 июля 1941 года в эфир Ленинградского радио вышла новая ежедневная программа «Радиохроника». Это была часовая передача из публицистических выступлений, очерков с фронтов, стихов, песен, сатирических частушек. В её создании принимали участие Борис Лавренёв, Михаил Зощенко, Анатолий Мариенгоф, Евгений Шварц, Ольга Берггольц, Вера Инбер и многие другие.

В конце августа 1941-го из Москвы пришла директива – выпускать в эфир передачу о Ленинграде на всю страну. Передачи «Говорит Ленинград» стали выходить с сентября. Они начинались словами: «Слушай нас, родная страна! Говорит город Ленина, говорит Ленинград». Это значило: Ленинград жив. Он живёт и борется. И у всех людей страны – и на фронте, и в тылу, и в партизанских отрядах – было легче на душе, спокойнее: героическая стойкость города прибавляла сил.

В октябре 1941 года, когда враг рвался к стенам Москвы, писатель и журналист Всеволод Вишневский от лица балтийских моряков по радио обратился из осаждённого, потрясаемого разрывами снарядов Ленинграда к жителям и защитникам столицы: «Гул орудий на подступах к Москве сливается с гулом орудий на Балтике на подступах к Ленинграду, как сливаются воля и мысли наши с твоими, Москва... Мы, ленинградцы, балтийцы, плечом к плечу с тобою, родная, белокаменная! Москва, двигай сейчас, не медля, всё живое, боевое, честное – в бой!»

Несмотря на ежедневные обстрелы, перебои с электричеством, холод, голод, работа на Ленинградском радио не останавливалась. Для жителей Ленинграда, зажатого в кольцо блокады, это было особенно важно. Сквозь грохот снарядов, вой сирен, в звенящей тишине ночей и дней, как биение живого сердца города, пробивался звук метронома, ставшего одним из символов блокады. Когда в эфире раздавался щелчок и звучали слова «Говорит Ленинград…», возле громкоговорителей собирались толпы людей. Радио стало главной трибуной города, а в первый период блокады – единственным средством общения со страной, миром.

И если голосом Москвы был главный диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан, то голосом Ленинграда стала хрупкая, но необыкновенно сильная духом писательница и поэтесса Ольга Берггольц. Она читала свои стихи на Ленинградском радио практически ежедневно, становясь для многих истощённых и измученных горожан другом, утешением, подтверждением того, что надо держаться до победы. Ольга Берггольц вселяла в людей искреннюю веру: «Товарищ, нам горькие выпали дни, / Грозят небывалые беды, /Но мы не забыты с тобой, не одни, /И это уже победа…»

Это строки из стихотворения «Я буду сегодня с тобой говорить», тоже звучавшие в эфире Ленинградского радио в те роковые годы. Уникальная запись, где их читает сам автор, доступна на портале Президентской библиотеки. «…И нашею будет Победа!» – верила поэтесса и своей верой вдохновляла ленинградцев…

Героическим событиям освобождения города посвящена коллекция Президентской библиотеки «Оборона и блокада Ленинграда». В ней представлены различные источники: официальные документы и газеты военного времени, продуктовые карточки, листовки, памятки, периодические издания, открытки, фото- и кинохроника. Также на портале библиотеки можно ознакомиться с коллекцией «Память о Великой Победе» и Комплексом оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах», который формируется Президентской библиотекой совместно с Федеральным архивным агентством. На сегодняшний день в Комплекс включены уже около 20 тысяч архивных документов, многие из которых были ранее засекречены.