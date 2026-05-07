Создаём новый облик городов и сёл

Как заметила Людмила Нещадим, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется на протяжении ряда лет, и в Гатчинском округе реализованы прекрасные проекты по благоустройству. Некоторые из них становились победителями на федеральном конкурсе и получали федеральное финансирование.

12 территорий станут комфортнее и краше

Заместитель главы администрации по строительству Тигран Погосян рассказал о результатах 2025 года и планах благоустройства на год текущий.

В прошлом году было благоустроено 16 общественных пространств в разных населенных пунктах Гатчинского округа на общую сумму более полумиллиарда рублей. Если брать текущий год, то в рамках единой заявки, поданной Гатчинским округом на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды», одобрено 12 общественных территорий. Общее финансирование составляет 450 млн рублей. Благоустраиваться будут следующие территории:

- в Гатчине – аллея императора Павла I, левая сторона;

- в Больших Колпанах – улица 30-летия Победы, между домами 9 и 11;

- в Малом Верево – Дачная улица, земельный участок № 16;

- в Лампово – Центральная улица и Полевая, дом 54а;

- в Шпаньково – улица Алексея Ракова, у домов № 7, 14 и 16;

- в Суйде – Центральная улица, 9;

- в Коммунаре – вдоль реки Ижоры от парка «Ижора» до микрорайона Комсомол, 1 этап (реализация проекта разделена на несколько этапов);

- в Новом Свете – возле дома № 2;

- в Сиверском – улица Строителей, у дома № 5;

- в Семрино – сквер Боевого братства;

- в Тайцах – ул. Советская, где появится Театральный сквер;

- в Пудомягах – сквер Воинской славы, 2 этап.

Как сказал Тигран Робертович, на данный момент все конкурсные процедуры проведены, ряд контрактов уже заключен, подрядные организации выходят на строительные площадки и устанавливают видеокамеры, которые позволяют отслеживать исполнение контрактных обязательств.

Каждое общественное пространство после завершения благоустройства будет торжественно открыто.

На 2027 год задачи тоже масштабные. Сейчас проходит голосование за территории и проекты для благоустройства, и, как подчеркнул Тигран Погосян, жителям нужно активно участвовать в этом голосовании, чтобы каждый проект набрал необходимое количество голосов, получил должное финансирование и был реализован в максимально сжатые сроки.

Выбираем дизайн-проект: Гатчина и Коммунар

Заместитель директора АНО «Центр компетенций Ленинградской области» Марина Григоренко рассказала о планах 2027 года, а также об опыте реализации проектов в рамках «Комфортной городской среды». Так, в этом году во всероссийском голосовании участвуют город Коммунар и город Гатчина.

В Гатчине это территория вдоль улицы Рощинской – бульвар 47 регион, которому на региональном этапе отдали предпочтение почти 70 % жителей. Голосование ведется за дизайн-проекты. Один из вариантов дизайн-проекта был разработан студенческой командой в рамках IV архитектурного конкурса, который был организован и проведен комитетом ЖКХ и Центром компетенций в марте этого года.

В Коммунаре ведется голосование за территорию вдоль реки Ижоры от парка Ижора к микрорайону Комсомол, и здесь тоже заметно активное участие жителей. Формирующийся каркас вдоль реки Ижоры, по словам Марины Григоренко, стал одним из хороших примеров многоэтапного благоустройства.

Марина Викторовна отметила, что Гатчинский округ – один из лидеров благоустройства в Лен-области. В текущем году это снова подтвердилось: две территории Минстрой России отобрал в качестве лучших реализованных практик 2025 года – это сквер в Пудомягском поселении и сквер «Юность» в Гатчине.

По словам специалиста, один из трендов благоустройства сегодня – создание научных детских площадок. Здесь Гатчинский округ снова подхватил передовую инициативу: в прошлом году в Вырице и в Гатчине было создано две научные детские площадки, которые сейчас проходят верификацию.

- Мы надеемся, что таких интересных пространств будет становиться больше, поскольку история и опыт округа позволяют создавать необычные площадки для детей, – заключила Марина Григоренко.

Набережная Ижоры

Глава Коммунарского теруправления Вера Пыжова рассказала о планах благоустройства. Коммунар участвует в проекте

с 2018 года, и за это время удалось очистить от бурелома и несанкционированных свалок более 10 га береговой полосы Ижоры.

- За это время облик города действительно изменился. Его береговая часть привлекает огромное количество людей разных возрастов, и мы стремимся к тому, чтобы сохранить единый стиль и благоустроить всю территорию Коммунара вдоль Ижоры. Надо отметить, жители очень вовлечены в этот процесс, – отметила Вера Владимировна.

В 2026 году работа будет продолжена в том же стиле. В рамках мероприятий федерального проекта будет выполнено благоустройство первого этапа общественной территории «Тихая гавань» от парка Ижора до микрорайона Комсомол общей площадью более 22 тысяч кв. м. Стоимость строительства составляет 120 млн рублей.

В 2027 году планируется реализовать второй этап благо-устройства общественного пространства, за которое проголосовали большинство жителей Коммунара в ходе регионального голосования. Кроме того, в 2027 году будет продолжена подготовка проектной концепции масштабного проекта благоустройства парка «Картон» площадью 3,4 га для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Пудомяги – в лидерах

О создании комфортной среды рассказал глава Пудомягского теруправления Сергей Якименко. Пудомяги не так давно участвуют в программе, но результаты уже впечатляют. Помимо общественных территорий, очень активно ведется благоустройство дворов. В прошлом году Пудомяги вошли в число лидеров по России среди благоустроенных дворовых территорий, и останавливаться на достигнутом здесь не собираются: планы грандиозные, в деревне остается множество дворовых территорий, еще незатронутых благоустроителями.

В Лукашах в этом году запланирован второй этап благо-устройства сквера «Память» и ремонт дворовой территории между Школьной, 9 и Ижорской, 4.

В 2027 году в Пудомягах пройдет второй этап обустройства сквера Воинской славы и ремонт двора у дома № 14.

На 2028 год запланированы очередные работы в Лукашах: создание сквера Отражение и ремонт дворовой территории на Ижорской, 8.

Тротуары, колонка, озеленение

Людмила Нещадим заметила, что сегодня благоустройство проводится не только за счет участия в программе «Комфортная городская среда». Для этих целей существуют областные законы, в рамках которых тоже решаются конкретные вопросы: это и ремонт дорог, и создание пешеходных дорожек, и уличное освещение, и ремонт колодцев, и многие другие мероприятия, на которые можно получить средства из областного бюджета. Благо-

устройство дворовых территорий по решению губернатора тоже софинансируется из бюджета Ленинградской области, и это дает возможность в течение года реализовывать достаточно важные проекты по благоустройству наших населенных пунктов.

В рамках программы «Комфортной городской среды» ежегодно, начиная с 2021 года, порядка полумиллиарда рублей идет на благоустройство конкретных территорий практически во всех уголках Гатчинского округа.

В ходе встречи участники прямого эфира ответили на вопросы жителей, поступившие в процессе трансляции.

- Когда продолжатся работы по проекту «Березовые ворота»?

- Мы, безусловно, продолжим реализацию проекта в тех границах, в которых он был разработан. Это наши обязательства перед жителями и перед губернатором Ленинградской области.

- Основные улицы города Гатчины приводят в порядок после зимы, сажают цветы, наводят красоту – это прекрасно. Но вот идешь на электричку, и слезы наворачиваются: территория у платформы Татьянино совсем не благоустроена…

- Необходимо конкретизировать: речь идет о полосе отвода железной дороги или о газоне вдоль улицы Радищева? Территория там убирается, но посмотрим, и, в зависимости от зоны ответственности, порядок будет наведен – либо силами РЖД, либо силами УБДХ.

- Жителей Вырицы волнует вопрос строительства тротуара вдоль Почтовой улицы.

- Всё, что касается наличия либо отсутствия тротуаров, – вопрос насущный. В то время, когда шла активная застройка населенных пунктов, в том числе

и Вырицы, тротуары не были предусмотрены. И сегодня, к сожалению, не везде возможно чисто технически их обустроить, исходя из тех нормативов, которые предъявляются к улично-дорожной сети. По данному адресу обязательно посмотрим, что можно сделать.

- Будет ли завершено благоустройство в Рождествено?

- Проект благоустройства остается на гарантии, и глава тер-управления на связи с подрядчиками, которые должны устранить замечания, выявленные после первого сезона. Порядок наведем. Сейчас в Рождествено продолжаются работы по благоустройству с учетом завершения строительства Дома культуры, и там действительно появится большая благоустроенная зона, которая свяжет Дом культуры

и школу. Соответственно, должна получиться красивая территория, поэтому подрядчик наведет там порядок в рамках гарантийных обязательств, и благоустройство, конечно, будет продолжено.