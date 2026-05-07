Ленобласть впервые принимает Всероссийскую школу режиссёров государственных праздников
47 регион стал площадкой Всероссийской школы молодых режиссёров государственных праздников «Горизонты профессии». 150 участников из 11 регионов на практике научатся создавать театрализованные представления на «местах памяти»: писать сценарии, готовить эскизы и работать с историческим контекстом.
Федеральный проект проводит СПбГИК при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторы искали площадку с сильным историческим ландшафтом — и выбрали Ленинградскую область. Участники посетят Ивангородскую крепость и сам Ивангород, чтобы вживую увидеть пример сохранения культурной памяти.
До 30 июня креативные команды из Ленобласти могут подать заявку на грант Президентского фонда культурных инициатив. Оформить проект поможет комитет общественных коммуникаций.
