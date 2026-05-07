Почти 8 миллионов рублей Ленобласть переведёт школьным талантам
Это губернаторские выплаты тем, кто стал победителем или призёром заключительного этапа всероссийской Олимпиады школьников, сообщил Александр Дрозденко.
«И даже тем, кому чуть-чуть не хватило до призового места, — Ленинградская область всё равно сказала «спасибо». И сказала рублём.
Арифметика по губернаторским стипендиям и результатам заключительного этапа Олимпиады:
- 2 победителя — получат по 540 000 ₽;
- 8 призёров — по 300 000 ₽;
- 32 участника, которым чуть-чуть не хватило до пьедестала — по 120 000 ₽.
Победители:
- Никита Антонов из Волосовской школы № 1 по информатике;
- Георгий Киселев из Бокситогорской школы № 3 по географии.
Призеры:
- Настоящий рекордсмен — Мари Тереза Аль Жабер из центра образования «Кудрово», которая стала призерам сразу по двум языкам: по французскому и немецкому;
- Никита Политов из Сертоловской школы № 1 по истории;
- Павел Матковский, ученик Киришского лицея по праву;
- Николь Логинова из Бугровского ЦО № 2 по французскому языку;
- Екатерина Соколова из Рахьинского центра образования по китайскому языку;
- Артем Квитовский из Назиевской школы и Ульяна Кирьянова из Сосновоборской школы по русскому языку;
- Полина Дорошенко из Киришской СОШ № 6 по МХК.
Спасибо каждому за старания! Ваши бессонные ночи с учебником - вклад в будущее, а Ваш пример — мотивация для тысяч учеников. В Ленинградской области ценят умных», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.