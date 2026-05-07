Почти 8 миллионов рублей Ленобласть переведёт школьным талантам

«И даже тем, кому чуть-чуть не хватило до призового места, — Ленинградская область всё равно сказала «спасибо». И сказала рублём.

Арифметика по губернаторским стипендиям и результатам заключительного этапа Олимпиады:

- 2 победителя — получат по 540 000 ₽;

- 8 призёров — по 300 000 ₽;

- 32 участника, которым чуть-чуть не хватило до пьедестала — по 120 000 ₽.

Победители:

- Никита Антонов из Волосовской школы № 1 по информатике;

- Георгий Киселев из Бокситогорской школы № 3 по географии.

Призеры:

- Настоящий рекордсмен — Мари Тереза Аль Жабер из центра образования «Кудрово», которая стала призерам сразу по двум языкам: по французскому и немецкому;

- Никита Политов из Сертоловской школы № 1 по истории;

- Павел Матковский, ученик Киришского лицея по праву;

- Николь Логинова из Бугровского ЦО № 2 по французскому языку;

- Екатерина Соколова из Рахьинского центра образования по китайскому языку;

- Артем Квитовский из Назиевской школы и Ульяна Кирьянова из Сосновоборской школы по русскому языку;

- Полина Дорошенко из Киришской СОШ № 6 по МХК.

Спасибо каждому за старания! Ваши бессонные ночи с учебником - вклад в будущее, а Ваш пример — мотивация для тысяч учеников. В Ленинградской области ценят умных», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.