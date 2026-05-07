В Ленобласти запустили первый в России ГЕО-театр

Об этом у себя в канале сообщил глава региона Александр Дрозденко:

«Памятнику природы «Саблинский» — 50 лет. 5 километров пещер, каньоны, водопады. Когда‑то опасная зона — сегодня кладовая знаний. Общественная организация «Сохранение природы и культурного наследия» не первый год восстанавливает геологические обнажения, укрепляет горные породы и делает спуск в пещеры не просто безопасным — увлекательным. Сейчас при поддержке #грантГубернатораЛО здесь запускают первый в России подземный ГЕО-театр.

Науку сделали приключением. Команда воссоздала 10 моделей доисторических животных — чарнии, кронодонты, кринодеи — которые теперь спрятаны в саблинских лабиринтах, на местах своего обитания. Сценарий, костюмы, путь — не просто экскурсия, а театрализованная экспедиция. Школьники идут вглубь Левобережной пещеры, чтобы познакомиться с геологией Ленинградской области.

Наша общая задача — увлечь ребят наукой, богатством и разнообразием родного края. Такие проекты мы поддерживаем».