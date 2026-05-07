Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Волейбольный турнир – в честь Дня Победы

В Гатчине в спорткомплексе «Арена» прошел 10-й юбилейный Открытый турнир по волейболу среди смешанных команд учащейся молодежи Гатчинского округа, посвященный Дню Великой Победы 1941–1945 гг.

Рубрики:  Спорт

В соревнованиях приняли участие 13 команд. По итогу игрового дня команды на пьедестале распределились следующим образом: первое место – команда «Молодежь СШ», второе место – команда «Пудость», третье место – команда «Микс» (Гатчинская школа № 2), четвертое место – команда Гатчинской школы № 4.

По итогам соревнований судейской бригадой были выделены победители в пяти номинациях. Ими стали:

- Иван Фальтенберг – лучший блокирующий турнира;

- Юлия Рунова – лучший пасующий турнира;

- Ярослав Ткачев – лучший нападающий турнира;

- Алексей Чан – лучший защитник турнира;

- Владимир Молчанов – лучший игрок турнира.