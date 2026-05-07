Волейбольный турнир – в честь Дня Победы
В Гатчине в спорткомплексе «Арена» прошел 10-й юбилейный Открытый турнир по волейболу среди смешанных команд учащейся молодежи Гатчинского округа, посвященный Дню Великой Победы 1941–1945 гг.
В соревнованиях приняли участие 13 команд. По итогу игрового дня команды на пьедестале распределились следующим образом: первое место – команда «Молодежь СШ», второе место – команда «Пудость», третье место – команда «Микс» (Гатчинская школа № 2), четвертое место – команда Гатчинской школы № 4.
По итогам соревнований судейской бригадой были выделены победители в пяти номинациях. Ими стали:
- Иван Фальтенберг – лучший блокирующий турнира;
- Юлия Рунова – лучший пасующий турнира;
- Ярослав Ткачев – лучший нападающий турнира;
- Алексей Чан – лучший защитник турнира;
- Владимир Молчанов – лучший игрок турнира.
