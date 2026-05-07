В парках начинается акарицидная обработка

На территории Приоратского и Демидовского парков, Мемориала в Зайцево и парка Александра Невского в Тосненском районе с 8 мая начинаются работы по акарицидной обработке ландшафта с целью профилактики распространения клещевого энцефалита.

Дезинсекция будет выполняться специализированной организацией до конца мая. Во время проведения работ рекомендуется не приближаться к местам обработки. 

8 мая акарицидная обработка пройдет на территории Мемориального комплекса в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. 

Работы проводятся ежегодно по заказу Паркового агентства Ленинградской области.

Фото Паркового агентства Ленинградской области