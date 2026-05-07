Танцуем и побеждаем!

28 апреля Арина Васильева, студентка педагогического отряда «Сознание» Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО), заняла 3 место в номинации «Эстрадный танец (соло)» на региональном этапе Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Арина прошла отборочные туры в Выборге, Луге, Всеволожске и Гатчине, после чего выступила на гала-концерте, который состоялся 28 апреля. Конкуренция была серьёзной: фестиваль объединил молодёжь в нескольких творческих направлениях — от вокала и танцев до театра и медиа.

«Российская студенческая весна» давно стала главной творческой сценой для активной молодёжи. Участие в ней — это не только проверка своих сил, но и возможность заявить о себе. Арина справилась блестяще, подтвердив, что бойцы педотрядов талантливы не только в работе с детьми, но и на сцене.

Коллектив студенческого педагогического отряда «Сознание» поздравляет Арину с этим значимым творческим достижением и желает ей дальнейших успехов и новых ярких выступлений.

Эльвира Стан, командир отряда “Сознание”