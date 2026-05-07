Вопрос Дня

Вопрос: Можно ли оплатить долг частями через сайт ФССП России?

Ответ: Оплатить задолженность по исполнительному производству онлайн возможно. Это можно осуществить двумя способами:

− через сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте ГМУ ФССП России;

− портал «Госуслуги».

Оба сервиса позволяют произвести платеж без комиссии с использованием банковской карты.

Технически на этих сервисах система предлагает погасить полную сумму задолженности единовременно. Разделить платеж в интерфейсе нельзя.

Для разделения суммы долга должнику необходимо обратиться с заявлением о предоставлении рассрочки в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшему исполнительный документ.

Сотрудник службы самостоятельно не предоставляет рассрочку.