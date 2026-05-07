ТОС «Наш дом Мариенбург» привел в порядок заброшенный дот Красногвардейского укрепрайона

Представители ТОС совместно со школьниками, ветеранами и активными жителями микрорайона очистили внутреннее пространство сооружения от мусора, накапливавшегося в течение многих лет.

Среди находок — старинная икона XVIII века, которую планируют восстановить и вернуть на место. Кроме того, художник-реставратор обновил надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» на стене дота.

ТОС выступил инициатором и привлёк партнёров. На призыв откликнулось Управление благоустройства и дорожного хозяйства города Гатчины. Специалисты с помощью тяжёлой техники убрали пни, выровняли рельеф и подготовили основание для газона. Все работы проведены аккуратно — ранее высаженные растения не пострадали.

В перспективе на этом месте создадут мемориальное пространство, посвящённое истории укрепрайона и памяти защитников рубежей.