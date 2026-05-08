В Учебном центре филиала учат выявлять борщевик Сосновского

Обучение было организовано специально для специалистов администрации Гатчинского муниципального округа. Цель данного курса — повышение квалификации специалистов, ответственных за выявление правонарушений землепользователей в области борьбы с борщевиком Сосновского.

В ходе обучения особое внимание уделялось вопросам проведения муниципального земельного контроля в отношении борщевика Сосновского, а также его биологическим особенностям, фазам развития, методам точной идентификации и наиболее действенным стратегиям борьбы с ним. Для формирования устойчивого представления о внешнем виде и особенностях строения растений, а также для отработки навыков визуального восприятия и запоминания был организован просмотр галереи изображений. В неё вошли фотографии видов из семейства Зонтичные, а также представителей рода борщевик, включая борщевик Сосновского. Каждое изображение демонстрирует характерные признаки растения: форму листьев, строение цветка, особенности побега и корневой системы. Такой подход позволяет не только распознавать растения по внешнему виду, но и лучше понимать их ботаническую идентичность, замечая мельчайшие отличия между близкими видами. Кроме того, очные занятия включали индивидуальные консультации для всесторонней поддержки каждого участника.

По окончании обучения специалисты, успешно прошедшие промежуточную и итоговую аттестацию, получили удостоверения, подтверждающие их квалификацию в области муниципального земельного контроля. Информация о выданных документах внесена в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах о обучении. Ожидается, что полученные знания и навыки будут применены в ходе муниципального земельного контроля, что в конечном итоге положительно скажется на экологической обстановке в регионе.

Обучение продолжается. Специалисты Учебного центра сообщают, что идёт набор на новый курс. Заявки от администраций муниципальных образований на обучение принимаются на электронную почту rsc47u@mail.ru. Более подробную информацию о программе вы можете получить у преподавателей Учебного центра, позвонив по тел.: 8 (812) 677-31-74.

Фото предоставлены специалистами Учебного центра.