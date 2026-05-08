Коммунар - в лидерах голосования за благоустройство

«Проекты подготовлены для 34 крупных населённых пунктов во всех районах и округах Ленинградской области, а голосование длится до 12 июня. Комитет по ЖКХ доложил: уже проголосовали больше 58 тысяч жителей Ленобласти. Поддержанные вами проекты воплотим в 2027 году по федпрограмме «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сделайте выбор сегодня, чтобы через год гулять по новым паркам, вспоминать о великой Победе на благоустроенных мемориалах, заниматься спортом на набережных и играть с детьми на современных детских площадках!» — обратился к жителям губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сделать выбор можно:

- на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru

- через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе»

- с помощью чат-бота в МАХ

- при поддержке волонтеров благоустройства в общественных местах.

Формирование благоприятных для жизни и работы условий – одна из задач федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его ключевая цель – создать комфортную и безопасную среду и к 2030 году улучшить качество жизни россиян на 30%. Ежегодно по нацпроекту благоустраивают порядка 10 тыс. территорий. С 2021 года в России преобразилось более 80,5 тыс. объектов: 37 тыс. общественных пространств (парков, скверов, набережных, центральных площадей) и 43 тыс. дворовых территорий.

Создание в городах крупных озеленённых пространств – один из способов сохранения здоровья населения. Как подчеркнул замглавы Минстроя России Алексей Ересько, парковые проекты нашей страны гармонично сочетают передовые градостроительные и урбанистические подходы с традициями отечественного садового-паркового и ландшафтного искусств. Поэтому государство уделяет пристальное внимание благоустройству парковых территорий. За время реализации проекта в эксплуатацию введено 10418 парков, из 1609 проектов-победителей Всероссийского конкурса 657 объектов – это парки, в том числе — в Ленинградской области.

Благоустроенные парковые зоны благоприятно воздействуют на человека. Эти идеи сегодня формируют подход к проектированию общественных пространств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Среда вокруг становится разнообразнее и интереснее, стимулирует людей к взаимодействию с пространством и ведению здорового образа жизни.