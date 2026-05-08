Ленинградцы могут поддержать участницу из Кировского района в голосовании за лучшего «Народного почтальона»

В конкурсе «Земский почтальон» участвуют финалисты, которых определили региональные экспертные комиссии по итогам отборочного этапа.

Ленинградскую область на конкурсе представляет Елена Нестерова из посёлка Приладожский в Кировском районе, победительница регионального этапа. Елена Александровна работает почтальоном 27 лет, каждый день доставляет корреспонденцию и свежие новости жителям деревни Назии. Активно участвует в жизни региона, в том числе в субботниках, уборке воинских захоронений.

Победитель в этой номинации получит денежный приз в размере 150 тысяч рублей.

Напомним, на конкурс «Земский почтальон – 2026» поступило более 3000 заявок из 87 регионов страны. Он проводится в рамках федерального партпроекта «Российское село» при поддержке «Почты России», Минсельхоза, Минцифры РФ и Профсоюза работников связи России.