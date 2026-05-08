Ленинградцы — фронту

«Дорога к Победе прокладывается не только силами военных, но и мощностью наших четырехколесных бойцов. В 56-м учебном центре развернули колонну — 8 машин, которые Фонд «Суворов» при поддержке Ленобласти отправит на фронт. В помощь и медикам — для доставки раненых в госпитали, и бойцам — для перемещения по линии фронта и перевозки грузов. В составе — авто высокой проходимости, в том числе две особенные машины:

— второй транспортер переднего края — универсал. Подойдет и для эвакуации раненых, и для доставки боеприпасов и личного состава. Рельефы, окопы, водные преграды — все это он способен преодолеть и продолжить путь даже при повреждениях колёс;

— багги «Ракета-самолёт» с разгоном до 120 км/ч. Полностью восстановлен и адаптирован под боевые условия на средства активистов Содружества выпускников Суворовских училищ разных лет.

В добрый путь! Вперед, к Победе!» — отметил губернатор Ленинградской области.