Студенческий педагогический отряд «Сознание» приняли участие в "Вахте Памяти. История" на форте "Красная Горка"
В период Майских праздников активные участники студенческого педагогического отряда «Сознание» приняли участие в ежегодной "Вахте Памяти. История" на территории форта "Красная Горка". Деятельность добровольцев была направлена на сохранение историко-культурного наследия и благоустройство одного из ключевых оборонительных сооружений региона.
В рамках трудовой вахты бойцы отряда провели комплекс работ, успешно выполнив поставленные задачи и даже перевыполнив план в ряде направлений. В числе выполненных работ:
Благоустройство батареи – восстановлена и подготовлена к экспозиции батарея, которой недавно вернули исторический облик.
Укрепление инфраструктуры – проведено укрепление информационной стены.
Подготовка к будущим работам – завершена подготовка материалов для дальнейших хозяйственных мероприятий.
Уход за мемориалами – проведены работы по приведению в порядок мемориальных комплексов.
Создание новых экспозиционных элементов – подготовлена площадка для будущей установки макета телеграфа.
Строительные и отделочные работы – выполнена укладка плитки в хозяйственной постройке.
Завершение экспозиционных работ – проведены заключительные работы на батарее, включающие надежное укрепление и маскировку нового элемента экспозиции.
Помимо продуктивной трудовой деятельности, участники вахты смогли насладиться атмосферой товарищества: пели песни у костра, завели новые знакомства и получили массу ярких впечатлений. В этом году в "Вахте Памяти" приняли участие 8 активных членов студенческого педагогического отряда «Сознание» Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов.
Студенческий отряд «Сознание» верит, что с каждым годом всё больше молодых людей присоединятся к этой инициативе, разделяя ценности совместного труда и сохранения истории, и сделают "майскую вахту" доброй традицией.
Эльвира Стан, командир отряда “Сознание”