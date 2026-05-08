Студенческий педагогический отряд «Сознание» приняли участие в "Вахте Памяти. История" на форте "Красная Горка"

В рамках трудовой вахты бойцы отряда провели комплекс работ, успешно выполнив поставленные задачи и даже перевыполнив план в ряде направлений. В числе выполненных работ:

Благоустройство батареи – восстановлена и подготовлена к экспозиции батарея, которой недавно вернули исторический облик.

Укрепление инфраструктуры – проведено укрепление информационной стены.

Подготовка к будущим работам – завершена подготовка материалов для дальнейших хозяйственных мероприятий.

Уход за мемориалами – проведены работы по приведению в порядок мемориальных комплексов.

Создание новых экспозиционных элементов – подготовлена площадка для будущей установки макета телеграфа.

Строительные и отделочные работы – выполнена укладка плитки в хозяйственной постройке.

Завершение экспозиционных работ – проведены заключительные работы на батарее, включающие надежное укрепление и маскировку нового элемента экспозиции.

Помимо продуктивной трудовой деятельности, участники вахты смогли насладиться атмосферой товарищества: пели песни у костра, завели новые знакомства и получили массу ярких впечатлений. В этом году в "Вахте Памяти" приняли участие 8 активных членов студенческого педагогического отряда «Сознание» Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Студенческий отряд «Сознание» верит, что с каждым годом всё больше молодых людей присоединятся к этой инициативе, разделяя ценности совместного труда и сохранения истории, и сделают "майскую вахту" доброй традицией.

Эльвира Стан, командир отряда “Сознание”