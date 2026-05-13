Блестящая победа «Эльдорадо»

XXIII Международный творческий фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Балтийский бриз», организованный творческим объединением «Салют талантов», проходил в Калининграде с 26 по 28 апреля. Участие в нем приняли солисты и коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ханты-Мансийска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Рязани, Калининградской, Курской и других областей.

Дети соревновались в нескольких номинациях, демонстрируя вокальное, хореографическое, инструментальное, театральное и изобразительное мастерство.

Гатчину на фестивале «Балтийский бриз» представил танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо». Экспертное жюри безоговорочно признало победу за гатчинским танцевальным коллективом, присудив ему высшую награду – Гран-при.

По итогам конкурса дипломы лауреатов I степени в номинациях «Хореографическое творчество» и «Эстрадный танец» вручили Пелагее Карповой (номер «Портняжка»), Алисе Юдиной («Без своей стаи»), Анастасии Седых («Поиск»), дуэту Ивана Ланковича и Анастасии Седых («Только с тобой»), детской основной группе «Эльдорадо».

Лауреатами II степени признаны Ева Машкова («Лисяночка»), Мария Клецова («В пути»), бальный ансамбль «Эльдорадо».

Жюри высоко оценило педагогический талант и мастерство руководителя ансамбля «Эльдорадо» Натальи Седовой. Ей был вручен специальный приз жюри «За лучшую педагогическую работу».

Поздравляем наших танцоров и их руководителей с замечательной победой!

Юлия Лысанюк