"Ночь музеев" пройдет на Мемориале в Зайцево
В рамках акции "Ночь музеев" 16 мая в 18:00 на территории Мемориального комплекса в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны пройдут бесплатные экскурсии.
Рубрики: Общество
Экскурсоводы Паркового агентства помогут погрузиться в истории, подтвержденные архивными материалами, на которые опирались создатели мемориала, увидеть в фигурах вокруг стелы личные трагедии, которые никого не оставят равнодушными, расскажут историю создания комплекса, а также ответят на ваши вопросы.
Сбор экскурсионных групп у закладного камня.
Вход свободный.
Подробности по телефону 8 81371 9-20-10.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.