"Ночь музеев" пройдет на Мемориале в Зайцево

В рамках акции "Ночь музеев" 16 мая в 18:00 на территории Мемориального комплекса в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны пройдут бесплатные экскурсии.

Экскурсоводы Паркового агентства помогут погрузиться в истории, подтвержденные архивными материалами, на которые опирались создатели мемориала, увидеть в фигурах вокруг стелы личные трагедии, которые никого не оставят равнодушными, расскажут историю создания комплекса, а также ответят на ваши вопросы.

Сбор экскурсионных групп у закладного камня.

Вход свободный.

Подробности по телефону 8 81371 9-20-10.