Победная эстафета

Соревнования впервые прошли на гатчинском стадионе «Спартак» и собрали 47 команд в четырех категориях.

Праздничную атмосферу на стадионе поддерживали творческие коллективы. После парада открытия в течение дня здесь один за другим проходили забеги и церемонии награждения участников и победителей.

Первыми ярко и громко финишировали самые быстрые и упорные воспитанники детских садов. Среди самых маленьких участников эстафеты победителем стал детский сад № 26 города Гатчины. К заслуженной победе команду привели инструкторы по физической культуре Вера Николаевна Калинина и Евгения Михайловна Дмитриева при активной поддержке родителей юных спортсменов.

С каждым годом детские старты становятся всё более горячими и масштабными. Градус эмоций зашкаливает и у детей,

и у тренеров, и у родителей.

Среди сборных команд начальных школ лучшие спортивные достижения у базовой школы.

Во второй половине дня на старт вышли старшие школьники. Среди общеобразовательных школ первым стал Гатчинский лицей № 3. Безусловно, это заслуженная награда, которую завоевал лицей благодаря совместным усилиям каждого участника эстафеты и всех, кто готовил и поддерживал спортсменов.

Упорная борьба развернулась среди спортивных клубов. Победителем победной эстафеты-2026 стал спортивный клуб «Феникс-1» Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.

Татьяна Можаева