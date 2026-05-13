Предупреждение об обработке от борщевика

В период с 16 по 24 мая 2026 года АО «Гатчинское» и ООО «Северо‑Западная Фумигационная Компания» проведут химическую обработку неудобий от борщевика вблизи следующих деревень:

Старые и Новые Черницы;

Большие Колпаны;

Вопша, Тихковицы;

Новое Колено;

Лядино, Вакколово;

Тяглино.

Применяемые препараты:

«АтронПро» — 1 л/га;

«Метметил» — 0,008 кг/га;

«Глибест 540» — 3 л/га;

«Магнум» — 0,02 кг/га;

«Торнадо 540» — 3 л/га.

Меры предосторожности: не допускается выхода людей и лёта пчёл на земельные участки во время обработки и в течение 3 дней после неё. Изолируйте пчёл минимум на 48 часов.

Тел. +7 950 220‑05‑72 (ООО «Северо‑Западная Фумигационная Компания») 

Тел. 8 (81371) 61‑001 (главный агроном АО «Гатчинское» В. В. Перелыгин)