Предупреждение об обработке от борщевика
В период с 16 по 24 мая 2026 года АО «Гатчинское» и ООО «Северо‑Западная Фумигационная Компания» проведут химическую обработку неудобий от борщевика вблизи следующих деревень:
Старые и Новые Черницы;
Большие Колпаны;
Вопша, Тихковицы;
Новое Колено;
Лядино, Вакколово;
Тяглино.
Применяемые препараты:
«АтронПро» — 1 л/га;
«Метметил» — 0,008 кг/га;
«Глибест 540» — 3 л/га;
«Магнум» — 0,02 кг/га;
«Торнадо 540» — 3 л/га.
Меры предосторожности: не допускается выхода людей и лёта пчёл на земельные участки во время обработки и в течение 3 дней после неё. Изолируйте пчёл минимум на 48 часов.
Тел. +7 950 220‑05‑72 (ООО «Северо‑Западная Фумигационная Компания»)
Тел. 8 (81371) 61‑001 (главный агроном АО «Гатчинское» В. В. Перелыгин)
